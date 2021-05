La geopolitica dell’Urss il 6 maggio in un seminario di Unicollege

MANTOVA – Giovedì dalle ore 10 alle 12 si terrà in Unicollege il seminario webinar dedicato all’Unione Sovietica (URSS), in risposta al crescente interesse al fenomeno della public history, intesa come dimensione pubblica della storia. Questa nuova disciplina, da intendersi come un qualcosa in continua evoluzione, trova una propria connotazione anche all’interno di Unicollege perché l’obiettivo finale è quello di narrare la storia anche in altre lingue. L’obiettivo del seminario è quello di offrire una ricostruzione di lungo periodo sulla storia dell’URSS attraverso uno sguardo analitico sui principali momenti che hanno caratterizzato la nascita, il consolidamento e il declino di questa super potenza. All’incontro interverranno: Pasquale Iuso, Ordinario di Storia Contemporanea all’Università di Teramo, Silvia Bianciardi, Associato di Storia Contemporanea all’Università Telematica Ecampus ed Elisabetta Sellaroli, Phd Candidate in Storia dell’Italia Contemporanea presso l’Université Grenoble Alpes. L’incontro sarà moderato da Giacomo Zanibelli, Coordinatore del Dipartimento di Economia di Unicollege Mantova. Introdurrà il seminario Turi Cervone, direttore Didattico di Unicollege di Mantova. I seminari promossi da Unicollege Mantova si collocano all’interno di una prospettiva di ricerca internazionale incentrata su un approccio multidisciplinare alle singole tematiche al fine di favorire un dialogo tra settori scientifici come la storia, il diritto, l’economia e la politologia per offrire agli studenti esperienze formative in linea con le maggiori università europee. Conoscere la storia internazionale e i principali aspetti della Geopolitica Strategica diviene un aspetto fondamentale nel processo formativo dei futuri mediatori linguistici per poter comprendere al meglio i mutamenti socio-economici della società della globalizzazione.