Volley B1 femminile – Roffia: “Porte chiuse? Il Volta non ci sta”

VOLTA MANTOVANA Previste importanti novità nel sodalizio collinare: «A breve le renderemo note – afferma il gm del Volta Alberto Roffia -; al momento dunque non mi sbilancio. Con la Nardi, il nostro attuale sponsor, dobbiamo ancora parlare».

Dopo una stagione indimenticabile nel proprio girone di B2, sotto la regia tecnica di Valeria Magri e Andrea Negri, nella successiva (2019-20) la compagine del presidente Sergio Longhi con in panchina Federico Bonini e Alberto Leali è partita col chiaro intento di centrare la salvezza nel suo girone, ma è stata costretta a interrompere il proprio cammino a causa dell’emergenza Coronavirus. «Le atlete e lo staff tecnico, senza ovviamente dimenticare la dirigenza, avrebbero preferito conquistare sul campo la meritata e auspicata salvezza – prosegue Roffia – Le possibilità erano concrete, soprattutto perché la squadra era in crescita. Al Palavalle aveva battuto a inizio girone di ritorno Offanengo, una delle squadre più competitive del campionato, ricevendo alla fine i complimenti da parte delle avversarie e dei loro allenatori. La crescita del Volta è stato frutto del proficuo lavoro impostato dai nostri tecnici, al meglio recepito dalle atlete, un roster giovane che aveva voglia di far bene e con caparbietà e tenacia aveva vinto al tie break il recupero infrasettimanale di San Donà. La seconda squadra del Conegliano era stata capace in precedenza di imporsi a Udine sulla compagine friulana che, se non ricordo male, era in vetta. In casa però a Volta è maturata la sconfitta contro Vicenza. Questo il passato. Stiamo pensando già alla prossima stagione e bisogna vedere quante società si iscriveranno. Il Covid 19 ha messo in crisi tante aziende e trovare gli sponsor non sarà per nulla facile. Chiudo con questa piccola annotazione: se dobbiamo giocare le gare della prossima stagione a porte chiuse, è ovvio che non ci stiamo: la mia risposta è molto chiara».