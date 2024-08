Poggio Rusco: piastra elettrica in cortocircuito, fiamme in un appartamento

POGGIO RUSCO Incendio in appartamento nella notte tra giovedì e ieri. A quanto pare all’interno dell’alloggio, che si trova in via Abetone Brennero ed è abitato da due persone di origine senegalese, una piastra elettrica è andata in cortocircuito. I due per fortuna si sono resi conto immediatamente di quanto stava accadendo e quindi hanno dato tempestivamente l’allarme. Nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, hanno provato a spegnere le fiamme con dell’acqua, provocando comunque danni all’impianto elettrico. I vigili del fuoco hanno poi risolto la situazione.