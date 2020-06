Volley D femminile – Polriva, Canova nuovo coach. Maiocchi e Giannace nel roster

RIVA DI SUZZARA Sarà Mauro Canova a guidare la Polisportiva Riva nel prossimo campionato di serie D femminile. La società della Bassa continuerà l’attività in piena autonomia visto che il Pegognaga ha deciso di proseguire con il solo settore giovanile. Canova è un volto conosciuto in terra mantovana avendo allenato alcuni anni fa il Moglia nella serie C emiliana. «Ricordo che fu una stagione molto difficile – afferma il tecnico di Reggiolo – costellata da tanti problemi». Il tecnico di Reggiolo si presenta a Riva di Suzzara con un curriculum di tutto rispetto: ha infatti allenato il Campagnola Emilia (B2 maschile), poi l’avventura nel femminile con Novellara (serie C), Fabbrico (B2) e Rio Saliceto (C). «Torno ad allenare dopo un periodo di inattività, con l’obiettivo di trasmettere alle ragazze la mia esperienza, anche se, onestamente, non conosco i tornei lombardi. Sappiamo che il girone sarà composto da poche squadre, l’obiettivo ovviamente è disputare un buon campionato».

La prima novità nel roster riguarda il ritorno del martello Melania Maiocchi, reduce dall’esperienza maturata prima a Volta in B2, poi a Rivalta in C. Dalla Davis Stradella, anche se nell’ultima stagione era in prestito al Viadana (C), arriva poi la schiacciatrice Irene Giannace.