Ciclismo – La Maratona Dles Dolomites dà appuntamento al 2021

MANTOVA L’arrivo dell’estate segna di solito l’inizio delle mitiche granfondo di montagna. Dalla Sellaronda Hero alla 100 Chilometri dei Forti dell’Alpe Cimbra, passando naturalmente per la regina della categoria, la Maratona dles Dolomites, quest’anno purtroppo tutti gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca a causa dell’emergenza sanitaria. Una vera disdetta per le decine di appassionati mantovani che amano cimentarsi sui tornanti dolomitici e gli sterrati alpini.

L’appuntamento clou della stagione, ovvero la 34esima edizione della Maratona dles Dolomites, si sarebbe dovuta disputare domenica prossima, 5 luglio, ed erano una cinquantina i mantovani iscritti. Quest’anno la kermesse era dedicata all’arte, ma rimarrà un’opera incompiuta… che troverà compimento il prossimo anno, con l’edizione 2021. «Del resto, si sa – commentano gli organizzatori – un’opera d’arte non sempre si riesce a completare in poco tempo». A causa della criticità del periodo causata dal COVID-19, il Comitato Organizzatore ha deciso di annullare l’appuntamento di quest’anno e di ultimare l’opera il 4 luglio 2021. «La Maratona delle Dolomiti è un grande evento sportivo ma è prima di tutto una festa: una festa in bici, una festa di persone che amano la bici e che provengono da tutto il mondo per incontrarsi nel cuore delle Dolomiti. E non ci vuole molto per spiegare perché questo non sia il momento di fare festa. È un momento difficile per tutti. Adesso è il momento di sostenerci tutti insieme, di farci coraggio a vicenda. L’anno prossimo vogliamo che sia un momento splendido, per tutti noi» si legge nel comunicato ufficiale. Le iscrizioni per la Maratona dles Dolomites 2020 saranno valide per l’edizione 2021. I dettagli su come validare la regolarizzazione saranno comunicati sul sito ufficiale www.maratona.it, sulle pagine social dell’evento e personalmente via mail ad ogni iscritto.

Ogni anno, sono migliaia e migliaia i ciclisti che desiderano partecipare alla Maratona, venendo da ogni parte del globo. Per l’edizione 2020, infatti, erano oltre 31.000 le domande di partecipazione registrate sul sito ufficiale, provenienti da 82 Paesi nel mondo e da tutta Italia. Per motivi di sicurezza e di agibilità, il numero delle iscrizioni non può superare quota 9000 e l’organizzazione procede ad assegnare i posti disponibili attraverso un sorteggio, e pubblicando poi i nomi dei fortunati sul sito. Oltre ai posti assegnati tramite sorteggio, c’è la possibilità di partecipare tramite le iscrizioni di beneficenza.