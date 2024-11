Calcio giovani – Castiglione, Esposito riparte dall’U17

CASTIGLIONE Un po’ a sorpresa, Fabio Esposito, dopo aver guidato il Castiglione in Eccellenza, riparte dall’Under 17 dei mastini. Una scelta coraggiosa e allo stesso tempo inusuale, per un tecnico come lui, ormai lanciato nel firmamento degli allenatori delle principali categorie dilettantistiche: «C’erano stati contatti con squadre di Eccellenza nel Veneto e in Emilia», specialmente il Mozzecane, a quanto pare «ma non se n’è fatto nulla. E allora, quando Perani mi ha chiesto di tornare perché c’era bisogno tra le giovanili, ho accettato per la grande amicizia che ci lega. Non riesco a stare lontano dal campo: in attesa di opportunità in estate, mi rimetto in gioco in un torneo di giovani. Sarà molto diverso rispetto alla categoria: dovrò essere meno allenatore e più maestro di calcio, ma questo ambiente lo conosco bene».