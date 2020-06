Volley femminile Crer – Moglia scambia la categoria con la Rubierese: giocherà in D

MOGLIA Se non ci saranno problemi nei prossimi giorni, verrà ratificato lo scambio di categoria fra l’Ariolas Moglia e la Rubierese: la società reggiana acquisirebbe la C dell’Emilia Romagna e quella mantovana avrebbe in cambio il diritto di serie D. Il presidente della Polisportiva Mogliese Eusebio Curotti e quello del club reggiano Romano Baccarini dovrebbero essere ai dettagli prima di ratificare l’accordo.

La Rubierese ha emulato il Medole che ha preso la serie C Crl dal Curno e si è messa le spalle al coperto senza aspettare le decisioni del Crer in riferimento a possibili ripescaggi, rilevando la categoria dal Moglia. Le reggiane, quando il torneo di D (girone B, lo stesso della Truzzi) fu interrotto per l’emergenza sanitaria, errano in vetta come il Medole nel girone G Crl, mentre l’Ariolas era ottava nel girone B della C Crer con ventisei punti. La Mogliese in D, se la trattativa andrà in porto, verrà allenata da Riccardo Ruina, ex tecnico del Pego di Prima Divisione mantovana.