Cade da circa 7 metri: grave operaio 36enne

BORGO VIRGILIO E’ precipitato da un’altezza di 6/7 metri mentre stava facendo dei lavori di manutenzuione sul tetto di una stalla. Grave infortunio sul lavoro questa mattina in un’azienda di Borgoforte, nel comune di Borgo Virgilio. Un operaio 36enne dipendente di una ditta di Bergamo è rimasto ferito in modo serio poco prima delle 9 di questa mattina, precipitando mentre stava eseguendo un lavoro in quota. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 che hanno traspoprtato il 36enne in osepdale per accertamenti; avrebbe ripostato dei traumi agli arti inferiori. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spsal dell’Ats Val Padana.