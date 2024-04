Volley – Orgoglio San Lazzaro: U18 tra le “big” della Lombardia, l’Under 14 si qualifica al Regionale da imbattuta

Mantova Brillano le squadre giovanili della San Lazzaro. Lunedì sera, l’Under 18 è scesa in campo a Desio negli ottavi di finale e ha sconfitto con un secco 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) la padrona di casa Napocolor DVB. Gara impeccabile sotto ogni punto di vista, sia tecnico che mentale, delle virgiliane, che hanno dimostrato tutto il loro valore e ripercorrono così i passi della Pallavolo Curtatone, sempre sotto la guida della coppia di coach formata da Guido Beccari ed Erica Corsi, ultima squadra mantovana ad accedere ai quarti. Le ragazze capitanate da Sara Furini sono già proiettate alla gara che si terrà ad inizio della prossima settimana. Il roster: Rippa Alice, Davoli Viola, Sara Furini, Gruda Daiana, Altinier Giulia, Maffei Sara, Zunica Marta, Sabbioni Agnese, Castellani Francesca, Bonatti Mia, Orsi Camilla, Ghirardini Viola, Toffalini Lara (L), Marchi Marta (L).

L’U14, dal canto suo, ha concluso alla grande il campionato provinciale battendo in trasferta l’Asola 3-0 (25-14, 25-20, 25-17) e accede così alla fase regionale da imbattuta. Lo staff è già al lavoro per preparare al meglio la gara regionale contro “Bergamo 3″ che si disputerà domenica 21 aprile in casa San Lazzaro. Il roster: Prati Giulia, Conversano Marika, Martina Dalzoppo (K), Gerevini Angelica, Bonatti Viola, Breviglieri Anita, Carraro Giulia, Luongo Ludovica, Prandi Martina, Fadigati Giada (L), Scipioni Emma (L).