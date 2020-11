Grazie alla Protezione Civile donati due ventilatori polmonari al “Poma”

CASTELLUCCHIO – L’“arma” della generosità contro il Coronavirus. Sono tanti e tutti preziosi gli atti di altruismo a sostegno di ospedali, medici, infermieri e più in generale di tutta la popolazione mantovana in questo drammatico momento segnato dall’emergenza sanitaria. L’ultimo – ribattezzato Castellucchio Dona – arriva da Castellucchio ed è culminato con la consegna di due ventilatori polmonari all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Porta la firma della Protezione Civile di Castellucchio ma ha visto la collaborazione di Comune, associazioni territoriali (e anche di Rodigo e Rivalta sul Mincio), Parrocchia, Circolo del Tennis, attività produttive e di tanti privati cittadini. «L’iniziativa – spiega il presidente della Protezione Civile, Alessandro Mari – è nata 8 mesi fa, quando anche la nostra provincia fu travolta da questa terribile pandemia, sconosciuta ma devastante al punto che ancora oggi continuiamo a pagarne gli effetti. Vista l’emergenza abbiamo così pensato di attivarci per acquistare un ventilatore polmonare per il reparto di Pneumologia e Unità Respiratoria guidato dal dottor Giuseppe De Donno, ma in questi mesi tale è stata la sensibilità della comunità da riuscire a raddoppiare la somma raccolta e donare un secondo ventilatore al reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva guidato dal dottor Gian Paolo Castelli». Un progetto del valore di quasi 60mila euro, reso possibile grazie alla tenacia della Protezione Civile e alla generosità di molti cittadini che hanno voluto mantenere l’anonimato. A questo si devono aggiungere le donazioni delle industrie e delle attività artigianali locali e i contributi di Comune, Parrocchia, Comunità Indiana e sodalizi vari. «Le donazioni – fa notare Mari – hanno raggiunto la cifra record di oltre 40.000 euro, somma alla quale va aggiunto l’importante contributo della Fondazione della Comunità Mantovana». Un gesto di generosità che assume ancor più rilievo in un momento di evidente crisi economica, e che rafforza i valori legati alla solidarietà e al bene comune. «Appena le condizioni sociali lo permetteranno – conclude Mari -, d’intesa con il sindaco Romano Monicelli e tutta l’amministrazione comunale di Castellucchio organizzeremo una serata al teatro Soms per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto».

Matteo Vincenzi