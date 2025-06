Volley Serie A3 – Gabbiano al completo con la banda Baciocco

MANTOVA In vista della sua terza stagione in A3, un rinnovato Gabbiano Farmamed ha completato il roster che affiderà nelle mani del nuovo tecnico Andrea Radici. Una rosa molto ringiovanita e che punta a valorizzare giovani emergenti dopo due anni da protagonista nel suo ritorno in serie A. L’ultimo arrivato in casa Gabbiano è lo schiacciatore Leonardo Baciocco, classe 2000, in arrivo da San Donà. Nativo di Genova, 197 cm di altezza, Leo è il quarto schiacciatore ricevitore con i confermati Pinali e Gola e il nuovo arrivato Maiocchi. Con San Donà aveva chiuso al primo posto la regular season nella passata stagione, arrivando ai quarti di finale nei play off contro Cagliari, e a disputare le finali di Coppa Italia e SuperCoppa sempre contro Sorrento. «Un innesto prezioso – commenta il ds Nicola Artoni – in grado di farci fare un salto di qualità. Il nostro reparto di schiacciatori ci sembra estremamente ben assortito. Baciocco è un ragazzo giovane ma che ha già alle spalle numerose esperienze di assoluto livello». Nel 2016 è entrato nel Club Italia e nella stagione 2018/19 in A2 a Santa Croce. In A3 ha vestito le maglie di Cisano, Sabaudia, Montecchio Maggiore, Garlasco, Bologna e appunto San Donà di Piave. Nell’ultimo campionato ha realizzato 248 punti in 18 presenze. Il ds Artoni traccia inoltre un bilancio sul mercato con vista sul prossimo campionato di A3. «Abbiamo abbassato l’età media, puntando su ragazzi che hanno tanta voglia di mettersi in mostra e di dimostrare il loro valore. Tanti cambiamenti poi presuppongono che ci vuole tempo per creare la giusta alchimia di squadra. Da questo punto di vista è fondamentale il lavoro del nuovo allenatore Radici per la crescita della squadra. Il suo curriculum parla per lui, dopo esperienze di alto livello e nel complesso positive. Ce lo ricordiamo bene anche, ahimè, sulla panchina di Palmi nella finale persa di SuperCoppa due anni fa». Si aggiunge alla prima squadra del Gabbiano anche il giovanissimo Michele Cremonesi, classe 2010, in arrivo dalla Polisportiva Borgo Virgilio. «Sarà per lui un anno importante – spiega Artoni – di crescita e di formazione. Verrà impiegato come secondo opposto».

L’organico – Palleggiatori: Selleri e Guerriero. Opposti: Baldazzi e Cremonesi. Schiacciatori: Baciocco, Maiocchi, Pinali e Gola. Centrali: Zanini, Simoni, Andriola e Toajari. Liberi: El Moudden e Sommavilla.