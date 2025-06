Calcio Serie B – Mantova, Burrai sempre più tentato dalle Dolomiti. Offerto il rinnovo a Maggioni

MANTOVA Il primo colpo del Mantova dovrebbe essere l’esterno offensivo Tommaso Marras (’04), di cui si parla da settimane: è un ex Monza che ha fatto molto bene la scorsa stagione in C col Caldiero. Altri nomi accostati recentemente all’Acm non hanno trovato conferme. Di sicuro nella lista del dt Christian Botturi ci sono: un portiere, 2-3 difensori, 2-3 centrocampisti, un trequartista e un paio di attaccanti. Molto dipenderà dalle uscite. Detto dei prestiti tornati alle rispettive società (Giordano, Aramu e Debenedetti), e detto di Panizzi e Muroni che non rientrano nel progetto, c’è da capire il futuro di Maggioni e De Maio, i cui contratti scadono lunedì; e quello di Burrai. Di Maggioni segnaliamo che in settimana c’è stato un incontro con Botturi, segno che il Mantova sarebbe disposto a rinnovargli il contratto: la palla passa al giocatore. Più o meno lo stesso vale per De Maio, al quale l’Acm ha proposto un ruolo di “chioccia” nello spogliatoio con un eventuale futuro nello staff (il francese ha frequentato il corso da team manager). Si attende la risposta dell’interessato. E poi c’è il “caso Burrai“. La permanenza del capitano in riva al Mincio è ancora in forse. Burrai ha un altro anno di contratto con l’Acm, ma nelle ultime settimane ha ricevuto qualche offerta dalla C. Quella del Livorno è tramontata, quella (recente) del Gubbio è stata rifiutata dal giocatore. Resta in piedi quella delle Dolomiti Bellunesi, che lo attira non poco. La società veneta, sbarcata tra i professionisti per la prima volta nella sua storia, ha offerto al centrocampista sardo un biennale con possibilità di impieghi dirigenziali una volta appesi gli scarpini al chiodo. Insomma, una proposta a lungo termine che, a quanto pare, non ha lasciato indifferente Sasà. Che ha chiesto al Mantova ancora qualche giorno per riflettere. In viale Te glielo hanno concesso, ma inevitabilmente il dt Christian Botturi sta ragionando sulle alternative. Peraltro, già nelle scorse settimane, Botturi aveva informato Burrai (che va per i 39 anni) che il suo impiego in campo sarebbe stato ridotto rispetto agli ultimi due campionati, lasciandolo ovviamente libero di fare le proprie valutazioni. A giorni è attesa la risposta definitiva del giocatore.