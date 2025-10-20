Volley Serie A3 – Il Gabbiano parte col piede giusto: 3-1 allo Stadium

MANTOVA Debutto vincente del Gabbiano FarmaMed nel match d’esordio in campionato con Mirandola. Nel derby coi modenesi, le squadre sono rimaste in campo per oltre due ore in un match appassionante e combattuto. Alla fine l’hanno spuntata i padroni di casa per 3-1. Entrando nel dettaglio dell’incontro, i padroni di casa sono sempre stati ad inseguire per tutti i set, fatta eccezione del secondo vinto con ampio margine. Ma non hanno mai mollato anche in situazioni difficili, come nel primo e terzo parziale, dove hanno rimontato gli avversari rimanendo compatti in campo. Peccato che nel terzo la rimonta non sia andata a buon fine, ma nel quarto Gola e compagni hanno ripreso a credere nel risultato portando a casa tre punti preziosi. Radici si affida al sestetto con Selleri in palleggio, Baldazzi opposto, Baciocco e Pinali di mano, Andriola e Simoni centrali con El Moudden come libero, dando spazio, nel corso del match, anche a Guerriero, Zanini, capitan Gola e, per un turno di servizio, a Maiocchi. Nel primo set Gabbiano sotto 15-10 dopo un errore di Selleri ma è Baldazzi che tiene in piedi la squadra in battuta e in attacco. Suo il punto del 22-34 e a muro quello della parità a 24. Chiude Andriola sul 27-25 approfittando di un ottimo servizio di Guerriero. Più semplice il secondo per i padroni di casa. Grazie al muro si portano sul 12-10 e con un Baldazzi incontenibile sul 20-13 grazie a una sua battuta vincente. Sul 24-16, ancora opera di Baldazzi, l’errore di Galliani chiude il secondo set sul 2-0 per i padroni di casa. Nel terzo si ripete la storia del primo. C’è parità a 7 con Andriola ma Antonaci firma un break importante per i modenesi (9-14). Ancora Pinali prova a tenere insieme i locali sul 12-15. La chiamata del video check vale un punto di Baldazzi sulla riga esterna del campo (16-18). C’è il debutto di Maiocchi al servizio. Spagnol porta Mirandola sul 18-21 ma c’è ancora parità sempre con un super Baldazzi a 21 che buca il taraflex del PalaSguaitzer. Ma Mirandola conquista due check-point così come era successo nel primo set. Il primo viene annullato per un errore in battuta, ma gli ospiti si portano sul 2-1 con Galliani che firma il 25-23 rimettendo in corsa Mirandola. Sempre a inseguire anche nel quarto set, poi il Gabbiano recupera e si porta in vantaggio sul 21-19. Il finale è tutto di Pinali. Firma il 23-21, il 24-22 e l’ultimo punto affondando l’ex Catellani.