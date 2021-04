Volley Serie B maschile – Panciroli: “Viadana, obiettivo primo posto”

VIADANA L’Èpiù Viadana recupera sabato 17 a Grassobbio (ore 20.45) la gara con l’Mgr di Carrara, valida per l’ultimo turno della stagione regolare nel girone C1 di B, rinviata sabato scorso per casi di Coronavirus nelle fila degli orobici. Match decisivo per la classifica finale della prima fase. «Quella con la compagine bergamasca è una partita molto importante per quanto ci riguarda – afferma coach Alberto Panciroli – per il semplice motivo che se riusciamo a centrare i tre punti ci portiamo al comando, scavalcando Scanzorosciate. Al contempo però anche Grassobbio punta a imporsi per superare Crema e accedere ai play off. Posso dire che sono contento del comportamento della squadra; finora ha fatto molto bene, è ancora in corsa per vincere il girone, risultato forse inaspettato. Anche a Scanzorosciate, quando siamo usciti immeritatamente sconfitti per 3-0, i ragazzi avevano dimostrato il loro valore. Direi che essere riusciti a vincere a Bovezzo col Valtrompia è stato un grosso colpo, soprattutto perchè cogliere i tre punti su quel campo e contro un’ottima compagine non era per nulla facile. Il successo colto a Mezzani contro Scanzorosciate è stato ottenuto con una grossa prova di carattere della squadra. La formazione bergamasca ha accusato il colpo, tanto che sabato scorso ha perso in casa col Valtrompia, risultato che ci consente, se col Grassobbio centriamo i tre punti, di vincere il girone».