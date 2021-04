Calcio Serie C – Cheddira: “Grazie a Guccione per il rigore”

RAVENNA Tra i protagonisti di Ravenna-Mantova, c’è stato sicuramente Walid Cheddira. La freccia marocchina è stata la spina nel fianco della difesa romagnola. Per lui, ieri, un’altra gara giocata con grande astuzia. «Siamo felici – spiega – . Dopo la sconfitta con la Feralpi volevamo solo ritrovare il successo. Sono soddisfatto per come ho giocato, per i rigori conquistati ed anche per il gol, ma questo viene dopo. L’importante era che vincesse il Mantova. Sicuramente ringrazio Filippo (Guccione, ndr), che mi ha lasciato battere il rigore. Mi stavo allenando già da un po’…». Cheddira ieri è tornato in campo dal 1’ dopo tre gare iniziate in panchina: «Non mi sono mai preoccupato. In ogni squadra ci sono delle rotazioni, il mister ha fatto le sue scelte e vanno rispettate, così come vanno rispettati anche gli altri giocatori chiamati in causa». Ora cinque gare per chiudere il campionato: «Per noi – conclude Walid – sono cinque finali e vogliamo toglierci altre soddisfazioni».