Volley Serie B maschile – Serafini: “Gabbiano riveduto e corretto: così proveremo a centrare l’A3”

CURTATONE Gabbiano atto terzo. Dopo due tentativi di salire in A3, che non hanno avuto l’esito sperato solo sul traguardo, la società virgiliana ci riprova. Vuole conquistare la promozione sul campo dopo che la richiesta di ripescaggio non è andata a buon fine per la cessione del diritto sportivo di Mondovì a Parma, tra le polemiche.

Ieri la squadra si è radunata al Boschetto, dove svolgerà in questi giorni la preparazione fisica in piscina. La dirigenza non molla e riparte con lo stesso obiettivo dopo aver operato qualche ritocco al roster. E lo fa con lo stesso tecnico in panchina Simone Serafini, che sarà affiancato da Francesca Pantiglioni che sostituisce Carlo Alberto Tognazzoni.

Con il confermato tecnico Serafini abbiamo introdotto la prossima stagione. «Lasciamo stare le polemiche – premette – e ripartiamo da quanto di buono è stato fatto l’anno scorso che non è stato poco. È rimasto un po’ d’amaro in bocca ma ricominciamo con una squadra leggermente cambiata. Abbiamo tenuto quasi tutto cercando di puntellare quelle cose che alla lunga si sono dimostrate dei difetti. Rinforzando la panchina e inserendo il secondo palleggiatore Cattellani e Ferrari Ginevra al centro per Garrò e Di Bernardo, che ha smesso. I due sono in grado di darci maggiore equilibrio nei cambi. Il primo ci permette di avere due palleggiatori dello stesso livello e il secondo era cercato da tante squadre di A3 e A2». Serafini prosegue: «Tenendo Zanini abbiamo quattro centrali titolari. Ci siamo tutelati in quei ruoli che ci avevano fatto difetto. Lo scorso anno siamo arrivati vicini alla promozione e con Monselice abbiamo trovato la squadra più forte non nel nostro migliore momento. Non avrebbe avuto senso rivoluzionare una squadra che aveva fatto bene fin quasi alla fine».

Il coach biancazzurro illustra il programma della preparazione: «Ci alleniamo due giorni ancora in piscina e faremo un giorno in palestra. Da lunedì iniziamo col pallone a Cerese. Per quanto riguarda il girone, dello scorso anno è rimasta solo il Dual Caselle che era un buon avversario. Le altre squadre non le abbiamo affrontate ma Viadana, e Forlì sono buone squadre. Conosciamo comunque il nostro valore e trovare altre squadre durante il campionato in grado di impegnarci può farci solo bene. Già da settembre abbiamo in programma un test con Mirandola in casa il 9 e il venerdì successivo a Bologna, entrambe squadre di A3. Il 22 affronteremo Ongina». Il Gabbiano è pronto a decollare.