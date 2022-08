Covid, ad Asola fondi per le attività commerciali Dal Comune arrivano 50mila euro

ASOLA – Il Comune ha deciso di riaprire fino al 24 settembre il bando per l’erogazione di un contributo straordinario a titolo di riconoscimento del disagio economico causa covid subito dagli operatori del tessuto commerciale, ricettivo e artigianale limitatamente ai servizi alla persona.

L’amministrazione comunale intende infatti procedere al riconoscimento di un contributo economico straordinario nei confronti delle attività economiche che durante l’anno 2021 hanno sospeso temporaneamente l’attività, al fine di sostenerli nelle difficoltà conseguenti all’emergenza covid. A tal fine l’ente locale ha istituito un fondo proprio, non sovvenzionato con risorse statali o regionali, di 50mila euro che verrà destinato al sostegno delle attività commerciali.

Potranno accedere al fondo e presentare la domanda di erogazione del contributo economico le attività sospese in base alle disposizioni del dpcm 10 aprile 2020 e del dpcm 3 novembre 2020, relative alle attività di commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche; le attività di ristorazione; le attività ricettive aventi carattere imprenditoriale e le attività di servizi per la persona.

Sono invece esclusi dal bando comunale gli esercenti le attività professionali e i commercianti su area pubblica che hanno potuto lavorare nei mercati, ovvero appartenenti alle categorie alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente su apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale dell’ente; l’istanza andrà compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante ed inviata esclusivamente tramite pec a: comuneasola@legalmail.it. Informazioni potranno essere richieste all’ufficio servizi sociali, tel. 0376-733043 oppure 0376-733044 oppure 0376-733054, mail: servizisociali@comune.asola.mn.it.