Volley Serie B1 femminile – Volta show: 3-0 al Vivigas Arena e primo posto

VOLTA MANTOVANA La Nardi di Marco Breviglieri e Leonardo Camarini ha sconfitto, a Volta nello scontro diretto, l’Arena Vivigas Castel d’Azzano di Marcello Bertolini. Le collinari chiudono prime nel girone C; nei play off affronteranno Castelnuovo Rangone che ha vinto il girone D, mentre Arena se la vedrà con Esperia Cremona secondo nel girone D, La Nardi ha iniziato in positivo la gara chiudendo a favore per 25-22 il primo set, affrontato con molta attenzione contro un ottimo avversario. Gara difficile per la Nardi? Neanche per sogno, lo dimostrano il 25-9 nel secondo e il 25-16 nel terzo. Dice Camarini: «La squadra ha giocato col giusto atteggiamento. Godiamoci il primo posto e cominciamo a pensare alle modenesi».