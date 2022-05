Volley Serie B maschile – Il Gabbiano travolge Bolghera. Ai play off c’è Massanzago

MANTOVA Si chiude con un successo la regular season del Gabbiano, già sicuro del primo posto. Prima di buttarsi nella seconda parte della stagione, Artoni e compagni sbrigano la pratica Bolghera in trasferta, con il tecnico Serafini che fa ampio turn over e fa giocare tutti gli effettivi. Nella gara di addio al volley del capitano di Bolghera, Consolini, il Gabbiano dimostra che può contare anche su una valida panchina. Il 3-0 finale fotografa un incontro che non ha avuto storia. Serafini dà subito spazio al secondo regista Garrò, poi Gola e Artoni. Nel primo set prende il largo sul 17-l3 con Bigarelli e chiude 25-20 su errore avversario. Nessun problema nel secondo, dove i biancazzurri concedono solo 11 punti ai locali e Serafini fa anche l’esperimento di Zanini opposto per Bigarelli nel finale del set. Zanini poi è schierato anche nel terzo set e c’è spazio anche per Lorenzi al posto di Bigarelli. Trento resiste fino al 19 pari prima di un ottimo finale di Gola (7 punti) compreso quello che chiude il match. Per i play off, il Gabbiano giocherà con il Massanzago (secondo del girone D, che ieri ha battuto l’Olimpia Zanè 3-0) il 7 maggio in trasferta e il 14 a Cerese.