Volley Serie B2 femminile – Rigoni: “Davis, troppi alti e bassi”

STRADELLA Il cammino finora della Davis: concreta e di successo davanti al proprio pubblico, ma incostante in trasferta. Nella sua ultima gara, disputata in terra emiliana, il sestetto di Enrico Pinzi e Diego Pavan ha perso 3-1 a Rivalta di Reggio con il Fos Wimore. Venti sono i punti sin qui racimolati nel girone F della B2 e ora si riparte. Domani è in programma l’impegno casalingo (ore 20.30) contro la seconda squadra della Vtb Aredici Bologna, al momento ultima a quota quattro. Inutile dire che è una sfida da non prendere alla leggera e da portare a casa. «Ovviamente non sono contento del nostro cammino. Non lo posso essere – afferma il presidente Vanni Rigoni – Non è per nulla facile dare una risposta sul perché la squadra in casa è concreta, lucida, gioca bene e fa punti, mentre le prestazioni in trasferta sono proprio all’opposto. Ne ho parlato sia con le ragazze sia con i due allenatori. In campo esterno non è facile rispondere se mancano punti di riferimento; a volte manca una costanza di rendimento, non girano le centrali, ma l’attacco funziona. Ripeto: non è per nulla facile dare una risposta. L’organico è composto da atlete esperte e navigate, abituate a tante battaglie e alle insidie durante le partite in trasferta. Dunque non è facilmente spiegabile perché lontano da Stradella si evidenzia questa metamorfosi. Adesso ci siamo un po’ riposati per le feste natalizie e auguriamoci che domani, davanti al nostro pubblico contro le felsinee ci sia da parte delle ragazze una prova convincente, unita alla vittoria. Guai a prendere alla leggera la gara con l’Aredici Bologna, anche se è ultimo in classifica». Potrebbe tornare a disposizione Mozzi, mentre sarà ancora assente Girelli.