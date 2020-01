Basket Serie C Gold – La Sesa ricomincia da Iseo

Sustinente La Sesa Sustinente inizia stasera a Iseo (ore 21, arbitri Rodighiero di Cremona e Cantarini di Annicco) il cammino nel ritorno. Sarà ospite dell’Argomm di Mazzoli, che occupa il terzo posto, a quattro lunghezze dalla Gardonese.

Sempre fermi al palo i giovani di coach Brentegani, all’andata sconfitti per 84-59.

Iseo è compagine solida e costruita con ambizioni di alta classifica, vanta un record casalingo contraddistinto da sette vittorie e una sola sconfitta. In più, giunge allo scontro con i “falchi”, forte di ben sette vittorie consecutive. Punto fermo degli odierni avversari è il play maker ex Asola Mike De Guzman, il quale ha a propria disposizione una batteria micidiale di esterni fra i quali Renè Caramatti, oltre a dei lunghi di grande concretezza come Eugenio Boccafurni e Mattia Baroni.

In questa settimana il coach veronese e il resto dello staff tecnico hanno lavorato su aspetti tattici offensivi: Epifani e Colussa continuano ad essere i leader tecnici di una squadra in costante crescita ma ancora alle prese con fatali black out nell’arco della durata della singola gara.

«Si ricomincia col primo impegno del ritorno – afferma l’assistant coach Ivan Ferrari – I ragazzi hanno nella mente e nelle gambe le prime quindici gare, hanno conosciuto la categoria, gli avversari e se stessi. Nella seconda parte devono mettere a frutto quanto hanno appreso nell’andata. Sarà importante riuscire ad avere una continuità per tutta la partita e mostrarsi più attenti in difesa, per non concedere vantaggi agli avversari. Fondamentale a questo punto riuscire a essere concreti in fase offensiva». Torna Cattini, ancora assenti Basaglia, Campostrini e Prati.