Basket Serie A2 femminile – Il MantovAgricoltura vuole inaugurare al meglio il 2023

SAN GIORGIO Il 2023 del MantovAgricoltura si apre domani con l’ultima gara del girone d’andata. Nella sfida in terra bolzanina, sul campo della palestra della Scuola Media Stifter, contro Acciaierie Valbruna Bolzano, le biancorosse cercheranno di riprendere il cammino intrapreso nelle ultime partite, provando a chiudere il girone e aprire l’annata in bellezza. La formazione di coach Pezzi si trova attualmente al dodicesimo posto in classifica, con 6 punti: le tre vittorie incassate sono arrivate rispettivamente contro Carugate (seconda giornata), Vicenza (terza) e Ponzano (nona). Nell’ultima sfida disputata nel 2022, in occasione del derby bolzanino contro l’Alperia Basket Club, le “Sisters” sono state battute 74-49.

Discorso completamente diverso per le atlete di coach Stefano Purrone che hanno guadagnato sempre più solidità e compattezza: la vittoria contro Trieste per 67-60 dell’ultima giornata è frutto dello sforzo collettivo di tutto il roster che è maturato nel girone di andata, non senza difficoltà dettate da un roster che per cause di forza maggiore è spesso stato rimaneggiato. La play-guardia Marida Orazzo, una delle protagoniste indiscusse della prima parte stagionale e della sfida contro Trieste, in cui ha messo a segno 28 punti, suo personale massimo in carriera e una valutazione di 35, ha commentato proprio l’ultima gara: «Con Trieste è stata una partita tosta. Potevamo e dovevamo chiuderla prima; invece è stata combattuta fino alla fine. Dobbiamo imparare a essere più ciniche in alcune situazioni». Anno nuovo, ripresa della stagione e ultima partita dell’andata sono buoni spunti per un bilancio e qualche desiderio per il futuro: «Per quanto riguarda la prima parte di stagione, siamo soddisfatti ma non del tutto: abbiamo perso l’occasione di giocare la Coppa Italia per ingenuità in alcune partite che avremmo potuto portare a casa. Poche volte abbiamo avuto la squadra al completo. Vogliamo essere al 100% per questo girone di ritorno e possiamo fare meglio». Contro le bolzanine non bisognerà dare nulla per scontato: «L’ultima partita del girone d’andata sarà complicata. Bolzano è una squadra con buone giocatrici da affrontare con la giusta intensità e attenzione da subito». Infine, la meta di MantovAgricoltura rimane nascosta, forse per scaramanzia: «Dove vorrei che arrivassimo non posso dirtelo, ma siamo davvero un bel gruppo, ci divertiamo in palestra e lavoriamo duramente. Meritiamo di far bene». Palla a due fissata alle ore 18 di domani alla Scuola Media Stifter di Bolzano. La gara sarà trasmessa sul canale YouTube della Pallacanestro Bolzano. Intanto buone notizie arrivano dal settore giovanile biancorosso: Emma Dalmaschio da ieri è a San Pellegrino Terme per un raduno di quattro giorni, con le altre 15 ragazze selezionate classe 2009, che conclude la programmazione del progetto “Obiettivo Maglia Azzurra”.