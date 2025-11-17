Anna infiamma il PalaUnical

MANTOVA Anna ha scelto Mantova per il debutto del suo tour e la città ha risposto con un entusiasmo travolgente: oltre cinquemila persone hanno gremito l’arena trasformando la serata in un evento memorabile, un fiume di applausi e cori che hanno accompagnato ogni brano dall’inizio alla fine, con il pubblico pronto a cantare insieme e a lasciarsi trascinare dall’energia dell’artista che ha saputo alternare momenti di intensa emozione a esplosioni di ritmo e vitalità, regalando una performance che ha unito tecnica e cuore, confermando la sua capacità di trasformare un concerto in un’esperienza collettiva, un rito di condivisione che ha reso Mantova protagonista di una festa musicale