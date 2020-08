Post Covid: a Viadana un bilancio a sostegno delle famiglie

VIADANA -Il sindaco facente funzioni Alessandro Cavallari ha espresso la propria soddisfazione a seguito dell’approvazione – avvenuta durante l’ultima seduta consiliare – della variazione di bilancio. «L’importante variazione proposta e votata in Consiglio Comunale – ha sottolineato – consentirà di finanziare interventi a favore della cittadinanza e delle attività produttive colpite dall’emergenza Covid-19 e permetterà ingenti spese di gestione e manutenzione ordinaria e notevoli spese d’investimento». Numerosi i fondi a disposizione per attenuare gli effetti dell’emergenza covid-19 dal punto di vista economico. Tra le risorse destinate a questo ambito 170milauro favore delle famiglie per bonus spesa, 30mila euro per bonus baby sitter e cred estivi, 450mila euro per contributi per partite ive e 15mila euro per spese per ricerche sul Covid-19. «Nell’ambito dell’area tecnica – ha proseguito l’esponente dell’esecutivo – si prevedono maggiori spese correnti per le manutenzioni delle scuole materne, elementari, medie e per il nido per euro 46mila, maggiori spese per 20mila euro per il canone anticipato per l’utilizzo delle aule del Villaggio del Ragazzo da mettere a disposizione per le scuole e per favorire il distanziamento sociale, maggiori spese per i servizi cimiteriali per 50mila euro, maggiori spese per la manutenzione del verde pubblico per euro 60mila. Per il settore scuola e cultura, per quanto riguarda le spese finanziate da conto corrente dedicato, viene adeguata l’entrata incrementandola di 2.900 euro e vengono stornate risorse dal capitolo di acquisti Dispositivi di protezione per metterle a favore del capitolo per erogazione di contributi integrandolo ulteriormente di 5moila euro con risorse di bilancio». Oltre all’adeguamento del trasferimento regionale per il buono scuola per 61mila euro, sono integrate le spese per il trasporto scolastico per lo stesso importo. Relativamente alle spese d’investimento, tra le varie voci finanziate, interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali per 20mila euro, interventi di riparazione del municipio e di miglioramento antisismico per circa 64mila euro e interventi di riqualificazione dell’impianto d’illuminazione pubblica per 418.544 euro.