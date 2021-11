Calcio Serie C – Il Mantova strappa un pari alla vicecapolista Renate (2-2)

MANTOVA Sofferto ma meritato pareggio del Mantova al Martelli, contro la vicecapolista Renate. Il match, ricco di emozioni, si è concluso 2-2: vantaggio biancorosso con Panizzi dopo 8 minuti, poi il Renate la ribalta con Galuppini al 34′ e Celeghin al 69′. Quando il Mantova sembrava spacciato, ecco il tap-in di Milillo al 78′ per il pari finale. Per i biancorossi da segnalare anche un palo colpito da Guccione nel primo tempo. Il Mantova tornerà in campo sabato alle 14.30 a Crema contro la Pergolettese.

La cronaca

Buonasera dallo stadio Martelli di Mantova. Impegno sulla carta proibitivo per i biancorossi, che ospitano la vicecapolista Renate. Con 33 reti all’attivo i brianzoli vantano il miglior attacco del girone, al contrario del Mantova che invece fatica a concretizzare. In compenso i biancorossi subiscono meno: 15 gol contro i 19 del Renate. Mister Lauro non può contare sullo squalificato Checchi e sull’infortunato Pedrini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-RENATE 2-2

MANTOVA (4-3-3): Marone; Pinton, Milillo, Pilati, Panizzi; Messori (72′ Piovanello), Bucolo (46′ Zibert), Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Bertini (88′ Silvestro). A disp.: Tosi, Bianchi, Darrel, Paudice, Esposito, Fontana, Vaccaro, Zappa. All.: Lauro.

RENATE (4-3-1-2): Drago; Anghileri, Silva, Tedeschi, Ermacora; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello (75′ Marano), Chakir (58′ Rossetti). A disp.: Moleri, Albertoni, Esposito, Moracchioli, Ferrini, Rosa, Sala, Possenti, Sarli, Merletti. All.: Cevoli.

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino (assistenti: Torresan di Bassano del Grappa e Piedipalumbo di Torre Annunziata)

RETI: 8′ Panizzi, 34′ Galuppini, 69′ Celeghin, 78′ Milillo

NOTE: Ammoniti: Bucolo, Galuppini, Guccione, Ermacora, Messori. Calci d’angolo: 8-2. Recupero: 1′ + 3′

Secondo tempo

93′ Finisce qui.

90′ Tre minuti di recupero.

88′ Esce Bertini, entra Silvestro.

86′ Finale di sofferenza per il Mantova.

81′ Doppio pericolo per i biancorossi: il Renate ci prova prima su punizione, poi con Ranieri. Palla fuori.

78′ Pareggio del Mantova!!!!!!!!!! Punizione di Guccione, respinta corta di Drago e Milillo a due passi mette in rete.

74′ Doccia gelata per i biancorossi, che non stavano demeritando ma ancora una volta si trovano ad inseguire.

72′ Il Mantova prova a rialzare la testa con Bertini: punizione alta di poco. Intanto esce Messori ed entra Piovanello.

69′ Il Renate passa in vantaggio con Celeghin che raccoglie un traversone dalla destra e infila Marone.

68′ Occasione Mantova: Messori impegna Drago che respinge, la palla va sui piedi di De Cenco che appoggia a Guccione, tiro a giro fuori non di molto.

65′ Corner per il Mantova, Milillo salta più in alto di tutti ma manda alto.

61′ Messori trattiene Celeghin lanciato in contropiede: “giallo” inevitabile.

58′ Soffre il centrocampo del Mantova.

54′ Ancora i brianzoli pericolosi sulla destra, stavolta con Baldassin.

53′ Renate in avanti con Maistrello che sfiora la traversa con un diagonale dalla destra.

50′ Primi cinque minuti senza emozioni. Predominio territoriale del Mantova.

46′ Primo cambio per mister Lauro: esce l’ammonito Bucolo, entra Zibert.

Primo tempo

45′ + 1′ Il primo tempo finisce qui. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Renate in contropiede con Celeghin che impegna severamente Marone, riprende Baldassin che si fa anticipare da un difensore biancorosso. Palla in corner.

40′ La partita si incattivisce: ammonizione anche per Ermacora.

39′ Sul rovesciamento di fronte Galuppini cade in area, l’arbitro lo ammonisce per simulazione, si accende una mischia e arriva un cartellino giallo anche per Guccione.

38′ Secondo corner per i biancorossi, mischia in area, Messori tocca sporco e l’azione sfuma.

37′ Il Mantova reagisce e Guccione si ritrova sui piedi la palla del vantaggio, ma Drago respinge.

34′ Il Renate pareggia con un colpo di testa di Galuppini, che infila tutto solo di testa Marone su cross dalla destra di Anghileri.

32′ Ottima prova della retroguardia biancorossa, con Pilati autore di pregevoli interventi.

28′ Il Mantova gestisce discretamente il gol del vantaggio.

26′ Punizione battuta da Guccione e palo pieno!!!! Clamorosa occasione per il Mantova.

24′ Bucolo è il primo ammonito del match. Nel frattempo c’è un’altra allettante punizione per il Mantova, guadagnata da Bertini.

20′ Ancora punizione per il Mantova. Batte Guccione dalla destra, ma il pallone è basso e la difesa del Renate respinge.

17′ Maistrello non arriva per un soffio su un traversone dalla sinistra.

15′ Il Mantova ha abbassato i ritmi, ma il Renate non reagisce.

12′ Galuppini toccato duro da Guccione resta a terra per un paio di minuti, poi riprende a giocare.

8′ Gooooooool del Mantova!!!!!!!!! Bertini dalla bandierina pesca Panizzi che tutto solo trafigge di testa Drago.

7′ Mantova pericoloso ancora con Guccione su punizione, il portiere si tuffa e devia in corner.

5′ Punizione di Guccione, traversone troppo sul portiere che abbranca la sfera in presa alta.

Squadre in campo. Mantova in maglia rossa, Renate in bianco. I brianzoli battono il calcio d’inizio: si parte.