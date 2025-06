MANTOVA Questa mattina alle 7 circa in Mantova, ponte di San Giorgio, il conducente 20nne di Mantova di un veicolo, per un probabile colpo di sonno, perdeva il controllo dello stesso che si capottava. Prontamente soccorso da personale sanitario, veniva trasportato in codice giallo presso l’Ospedale Civile di Mantova. Rilievi del sinistro effettuati da una pattuglia dei Carabinieri di San Giorgio Bigarello.