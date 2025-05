“Il Volo” saluta, ma è un arrivederci. Le date del live in tv

MANTOVA Andranno in onda lunedì 19 e 26 maggio e il 2 giugno su Canale 5 le tre serate che hanno visto protagonista Il Volo a Palazzo Te, registrate in questi giorni. Ieri è andata in scena la terza e, come le prime due, si è risolta in un trionfo di pubblico, grandi canzoni e grandi ospiti. Gianluca, Ignazio e Piero non si sono risparmiati, spaziando dal pop alle melodie più classiche, passando per la lirica. Tutto rigorosamente dal vivo, con la magnifica orchestra diretta dal maestro Marcello Rota. Un “viaggio nel tempo” da condividere con tanti amici giunti per l’occasione. Il primo è stato un’autentica sorpresa: Eros Ramazzotti. Esibizione alla chitarra all’ingresso del Palazzo sulle note di “Un’altra te”, grande ingresso tra due ali di folla osannante e magico medley con i tre ragazzi: “Adesso tu”, “Se bastasse una canzone” e “Più bella cosa”. La chiusura è “Una storia importante”, uno dei manifesti di Eros. La “compagna di viaggio” della serata è Vanessa Incontrada che, tra una canzone e l’altra, si è intrattenuta con il trio a suon di gag. Altri protagonisti della serata: Fiorella Mannoia con due splendide cover: “Sally” di Vasco Rossi e “La vita” di Shirley Bassey; Alessandra Amoroso con una bella rilettura di “Isn’t she lovely” di Stevie Wonder; Arisa; Brunori Sas. Pubblico scatenato con i Kolors e il loro leader Stash che in duetto con Ignazio omaggia Pino Daniele. Tra le esibizioni di Gianluca, Ignazio e Piero, menzione speciale per “Un amore così grande”, ormai un loro classico. Rivedremo tutto da lunedì prossimo su Canale 5 e sarà una splendida vetrina per Mantova e Palazzo Te. Il Volo riparte per i suoi concerti in giro per il mondo, ma l’anno prossimo tornerà a Mantova per altre serate tutte da vivere, vedere, ascoltare, applaudire. (g.g)