Lite tra due marocchini, uno fugge dall’ambulanza e aggredisce i Carabinieri: arrestato

CASTIGLIONE Notte di Pasqua movimentata a Castiglione delle Stiviere. Dopo i festeggiamenti pasquali, alle 3 di notte due marocchini hanno pensato di litigare tra loro. Non è dato sapere il motivo, ma i due se le sono suonate di santa ragione, tanto che è stato necessario l’invio di due ambulanze per trasportare i feriti al locale nosocomio. Sul posto interveniva pure una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere.

Mentre un’ambulanza lasciava la zona per dirigersi al vicino Pronto Soccorso, il conducente era costretto ad arrestare la marcia in quanto il soggetto ferito, che si trovava a bordo, improvvisamente apriva lo sportello del mezzo scendendo ed a passo svelto, cercando di far perdere le tracce. La pattuglia dei Carabinieri che seguiva l’ambulanza, dopo aver notato la scena, interveniva bloccando il fuggitivo che, a fatica, veniva bloccato. Nella fase di contenimento, lo straniero si scagliava contro i Carabinieri con calci e pugni. Dopo essere stato immobilizzato, il 22nne marocchino, residente in quel centro, veniva dichiarato in stato di arresto. Un militare è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici, avendo riportato un trauma alla spalla ed un trauma lombare, giudicato guaribile in 6 giorni di prognosi.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella giornata di Pasquetta il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri poiché legittimamente eseguito, ha disposto a carico del soggetto il divieto di dimora nella provincia di Mantova, rinviando l’udienza per direttissima e concedendo i termini a difesa.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.