Non siamo fiori e Drunkenrabbit

NON SIAMO FIORI, opera multimediale realizzata da Drunkenrabbit (drunkenrabbit.it), è stata presentata a Mantova oggi domenica 24 novembre 2024 presso lo Spazio Espositivo “Diritti a Colori” in Via San Longino 1/b in centro città in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Grazie all’artista che si è resa disponibile, Fondazione Malagutti onlus ha voluto proporre l’evento per il pubblico mantovano, tenuto conto che anche a Mantova la violenza contro le donne è un problema sentito.

Durante il lockdown 2020, l’autrice ha coinvolto 53 donne di tutto il mondo, chiedendo loro di realizzare un video di un minuto per raccontare se stesse e di identificarsi ognuna con un filo.

Questi fili, che singolarmente rappresentano l’essenza che costituisce ogni donna, sono stati utilizzati per realizzare un ricamo a mano su un grande foglio di carta (50×80), così che le trame di tutte le donne si incontrassero e si fondessero dando vita a un’unica e suggestiva opera d’arte.

Con i video inviati da ciascuna, l’artista ha altresì realizzato un cortometraggio della durata di 53 minuti che accompagnerà l’esposizione dell’opera in vetrina e che resterà in riproduzione continua fino alla fine della giornata di domani lunedì 25 novembre.

L’iniziativa è stata dedicata al sostegno della Comunità Minori “Costanza F. Giancola”, sita a Curtatone (MN), che assiste minori maltrattati, abusati, senza riferimenti genitoriali e madri con figli in stato di necessità o vittime di violenza e accoglierà in dono l’opera dell’artista Drunkenrabbit (Linda Ferrari).