Asola, lunedì l’incontro con la giornalista di guerra Barbara Schiavulli

ASOLA Si terrà questa sera alle ore 21 in Sala dei Dieci presso il palazzo municipale in piazza XX Settembre, l’incontro organizzato dal Comune per ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, con la giornalista di guerra Barbara Schiavulli sul tema “Kabul: il silenzio delle donne. Il silenzio della pace”, iniziativa promossa nell’ambito della Convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per il sostegno al Progetto “I Centri di Promozione della legalità: dalla comunità educante alla comunità monitorante”. Il programma delle iniziative organizzate dal Comune per ricordare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne proseguirà poi l’11 dicembre alle ore 18.30 in Sala dei Dieci con il convegno “Nessuna si senta sola – cosa fare in caso di violenza”, in collaborazione con Telefono Rosa Mantova, la caserma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Asola.

Paolo Zordan