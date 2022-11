Ciclocross – Sporteven in festa: Iris Rolfini sbanca Solbiate Olona e vince il titolo regionale Under 23

Solbiate Olona (Va) L’under 23 Iris Rolfini dello Sporteven, ieri a Solbiate Olona (Va), ha festeggiato un doppio centro: la vittoria di categoria e la conquista del titolo di campionessa regionale lombarda Under 23 di ciclocross. In primo luogo nel 60+1 Ciclocross Solbiate Olona si è aggiudicata, con una prestazione di ottima qualità tecnica, la prova per la categoria d’appartenenza ed ha così posto nella bacheca del team presieduto da Gianluca Boselli il terzo alloro stagionale e il primo personale. Un successo costruito chilometro dopo chilometro con tanta intelligenza tattica. Iris, consapevole di dover lottare con un parterre di avversarie di tutto rispetto, ha deciso di imporre un’andatura piuttosto elevata che ha messo in chiara difficoltà le altre concorrenti. Sul rettilineo conclusivo è stata accompagnata allo striscione d’arrivo, e quindi alla vittoria, dagli applausi dei compagni di squadra, del direttore sportivo Valerio Bosis e dei dirigenti del team, oltre ovviamente a quelli degli sportivi presenti. Emozionata e al tempo orgogliosa della propria prestazione, Rolfini sul podio ha indossato anche la prestigiosa maglia biancoverde. Un riconoscimento che la premia per l’impegno profuso sin dall’inizio della stagione. Impegno che sino a ieri era stato caratterizzato da vari podi, ma mancava la vittoria, che finalmente è giunta in un contesto prestigioso.

Sul fronte maschile buone sono state le prove degli Esordienti e degli Allievi; tra i più giovani a distinguersi è stato Ludovico Affini che ha ottenuto il 14° posto. Bravo pure Lorenzo Simi. Tra i più grandi, Pietro Zerbinati si è piazzato 7°, Filippo Marocchi 11°, Maurizio Gobbi 13° e Nicolò Castellini 19°.

Paolo Biondo