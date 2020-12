Tuffi – Borghi sesta a Trieste. Boscaglia a un passo dal bronzo

TRIESTE Anche senza medaglie, positiva prima giornata per la Canottieri Mincio al Trofeo di Natale a Trieste. A un passo dal podio Caterina Boscaglia, che dai 3 metri nella categoria Ragazze chiude a 238.45 punti, con il bronzo a 244,55. Decima Beatrice Micale (212,05 punti). Oggi il trampolino da 1m. Nelle junior Sara Buzzoni chiude al 12° posto da un metro. «Difficile far meglio – spiega l’allenatore Francesco Priori – Con la Dugoni chiusa abbiamo fatto solo sei allenamenti nell’ultimo mese e a Milano». Sara Borghi, cresciuta alla Canottieri e oggi alla Bolzano Nuoto, tra le senior si è piazzata sesta con 162,10 punti nel trampolino da 3 m. Oggi sarà in gara da quello da 1.