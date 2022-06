Donna di 50 anni muore 9 giorni dopo la caduta in Vespa

PALIDANO (Gonzaga) E’ morta dopo 9 giorni d’agonia Vittoria Barillari, 50enne di Palidano di Gonzaga, che era rimasta gravemente ferita in un incidente lo scorso 2 giugno. Ieri i medici dell’ospedale Civile di Brescia, dove la donna era stata ricoverata subito dopo l’incidente, hanno dichiarato la morte cerebrale. La 50enne era caduta rovinosamente a terra lungo la Cisa nei pressi di Romanore mentre era in sella a una Vespa condotta dal marito, con il quale aveva trascorso la giornata per festeggiare l’anniversario di matrimonio. A provocare la rovinosa caduta sarebbe stato un guasto improvviso che aveva bloccato le ruote della Vespa. L’uomo era rimasto in sella, mentre la moglie era stata sbalzata sull’asfalto riportando delle gravissime lesioni che le sono state fatali nonostante indossasse il casco.