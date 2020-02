Rinnovato e pure interattivo Il Comune di S. Giorgio cambia pelle

SAN GIORGIO BIGARELLO – Il Comune si rinnova. Sia nell’ambito dell’erogazione dei servizi, sia sotto l’aspetto architettonico. Dal 17 febbraio infatti prenderanno il via alcuni lavori con i quali verrà creato un ufficio relazioni con il pubblico nello spazio dell’ufficio anagrafe, che verrà completamente rinnovato. E, con il prossimo autunno, anche il resto del pianterreno del municipio verrà sistemato e rinnovato sulla falsariga dell’ufficio anagrafe. Ma contestualmente alla realizzazione dell’ufficio relazioni con il pubblico, il Comune sta realizzando un nuovo di erogare parecchi servizi alla propria cittadinanza.

Andiamo con ordine. Anzitutto, dal prossimo 17 febbraio, se non si verificheranno intoppi, è atteso che prendano il via i lavori di rinnovamento dell’area del municipio che ospita l’ufficio anagrafe, al pianterreno. Si tratta di un intervento del costo di circa 100mila euro che vedrà sì alcuni interventi strutturali (come ad esempio la sostituzione e la sistemazione dei controsoffitti), ma vedrà anche la realizzazione dell’area dedicata all’ufficio relazioni con il pubblico. Qui, di conseguenza, troveranno posto sia il servizio anagrafe che uno spazio di accoglienza dedicato al pubblico. Il costo di 100mila euro è completamente a carico del Comune di San Giorgio Bigarello.

I lavori, che appunto dovrebbero partire il 17 febbraio, è previsto si concludano nel giro di una ventina di giorni.

In un secondo momento, un intervento simile verrà realizzato anche nella restante parte del pianterreno del municipio. In questo caso non si andrà a realizzare un altro ufficio urp, ma semplicemente si andrà a modificare l’aspetto attuale degli uffici così da renderli uniformi ed omogenei rispetto alla zona su cui sta per partire l’intervento.

Ma, una volta conclusa la realizzazione dell’area relazioni con il pubblico, partirà anche un nuovo servizio. Come spiega il responsabile del settore anagrafe e demografici Alessandro Calanca, nella nuova area troveranno posto due addetti che si occuperanno delle esigenze dell’utenza: dalle semplici informazioni, alla compilazione dei moduli, alle indicazioni riguardo i vari uffici o settori cui rivolgersi fino a certificazioni e autocertificazioni. E, in parallelo, partirà anche un nuovo servizio digitale che darà la possibilità all’utenza di interagire con il Comune in qualsiasi momento. Il progetto, che è stato sviluppato insieme ad una società di consulenza che opera con numerosi enti locali in tutta l’Italia, vedrà la realizzazione, sul sito istituzionale del Comune, di una specifica area con la quale i cittadini potranno interagire in qualsiasi momento avanzando richieste, scaricando e compilando documenti da un qualsiasi dispositivo connesso a internet, inviando richieste e quant’altro.

Il nuovo servizio è strettamente collegato all’attivazione dell’ufficio relazioni con il pubblico, che di conseguenza funzionerà sia come front office in municipio, sia tramite l’implementazione dei nuovi servizi sul sito internet del Comune. L’apertura di un urp dedicato è prevista anche nell’ormai ex municipio di Gazzo.