Basket Serie A2 maschile – La Staff toglie i veli a Villa Cavriani

RONCOFERRARO Grande festa ieri sera a Villa Cavriani per il vernissage della Staff Mantova edizione 2021/22. Prima della cena in onore degli Stings, hanno introdotto la serata il presidente Adriano Negri e il general manager Gabriele Casalvieri. Il patron ha sottolineato due aspetti necessari per la nuova avventura in serie A2 del Mantova: «Abbiamo costruito una squadra, d’accordo con il tecnico Gennaro Di Carlo, che deve essere come una famiglia, come quella riunita qui attorno ai giocatori. L’altro aspetto fondamentale è che abbiamo puntato su un gruppo che ha una forte personalità. Nelle partite che hanno preceduto il campionato, e nella prima gara di A2, abbiamo visto che siamo una formazione che non molla mai. È importante avere un rendimento costante per tutta la durata del match e questo si è visto già nelle prime uscite. Ringrazio tutti i presenti a Villa Cavriani e sono fiducioso in una stagione positiva».

Il general manager Gabriele Casalvieri, da sei anni con gli Stings, ha presentato lo staff medico e i dirigenti prima di passare alla cena. «Ringrazio la società – ha dichiarato il gm – per la fiducia concessami, ricordando che quando giocavo non stavo più di due anni nella stessa squadra».

Al termine della cena il tecnico Gennaro Di Carlo ha presentato a uno ad uno i suoi giocatori e ricordato il successo di domenica scorsa, alla Grana Padano Arena, sul Treviglio: «Ci tenevo a vincere la prima partita di campionato per dimostrare quali sono le componenti caratteriali della mia squadra. Era importante, soprattutto con il ritorno del pubblico al palazzetto. E volevamo anche far capire ai nostri tifosi di che pasta è fatta la Staff. Sono molto soddisfatto per la vittoria. Comunque è solo il primo passo di un cammino che sarà difficile strada facendo».