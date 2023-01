Scopriamo le figure che ruotano attorno ai nostri amici a quattro zampe

Cogliendo l’occasione per augurare a Voi e ai Vostri animali un buon inizio anno,

cominciamo il 2023 facendo un po’ di chiarezza sulla terminologia in ambito cinofilo.

Molte sono le figure professionali di diversa natura che ruotano attorno al mondo dei cani al

giorno d’oggi. Nell’articolo odierno ci concentreremo su 4 di queste attività:

Addestratore – preparatore per Sport / Lavoro, ovvero colui che rende abile il cane nell’esercizio di un’attività;

Educazione – Consulente per la corretta gestione del cane a 360 gradi.

Istruttore – Consulente per cani di “difficile gestione”: fobici, aggressivi ecc.

Veterinario comportamentalista – medico che diagnostica eventuali patologie e fornisce aiuti di tipo medico cioè farmaci.

Ognuna delle figure viste oggi è fondamentale proprio perché la rispettiva specializzazione

le caratterizza. Non la sovrapposizione di mille professionalità in una singola persona,

quanto l’interazione di più figure e la creazione di qualificati team di lavoro è indispensabile

per la massimizzazione delle singole capacità di approfondimento.

Per saperne di più, potete leggere la rubrica “il mio cane è felice” sull’edizione di oggi de la Voce di Mantova.