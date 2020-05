Consiglio Regionale – approvata all’unanimità riforma Legge Guardie ecologiche.

MILANO Nella giornata di oggi al Pirellone è stata approvata – all’unanimità – la riforma della Legge Regionale n. 9 del 2005 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica effettuato dalle Guardie Ecologiche) che regolamenta l’attività di circa 2 mila volontari lombardi e 64 enti organizzatori del servizio (Comuni, Parchi, Comunità Montane, Province, Città metropolitana di Milano).

La riforma è contenuta in due proposte di legge che sono state abbinate e votate dall’aula: il Pdl n. 50 presentato da Giacomo Cosentino, Consigliere regionale e Capogruppo del movimento civico Lombardia Ideale – Fontana Presidente, e il Pdl n. 96 proposto dalla Giunta regionale.

“Credo che il lavoro delle Guardie ecologiche sia sempre più importante per la tutela del nostro patrimonio ambientale, soprattutto per il contrasto alle discariche abusive e le ore di educazione ambientale che i volontari dedicano agli studenti. Per questo motivo ho lavorato molti mesi per scrivere la mia proposta di Legge e mi sono confrontato costantemente con alcuni gruppi Gev, in particolar modo con il gruppo della Comunità montana del Piambello (Varese) guidato da Osvaldo Mussini.” dichiara il Consigliere Regionale Giacomo Cosentino e prosegue entrando nel merito della nuova legge di riforma “Se penso alle parole chiave per riassumere gli aspetti principali della riforma mi viene da dire che con questa Legge puntiamo a dare alle Gev più formazione, più dignità e a migliorare tutta la loro organizzazione.”