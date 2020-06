Smascherato e denunciato dai Carabinieri un truffatore

CASTIGLIONE I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, sono riusciti a smascherare e di conseguenza a denunciare in stato di libertà R.L. 53enne residente nell’Alto Mantovano, responsabile di tentata truffa e danneggiamento. I Carabinieri, durante i rilievi di un sinistro stradale, avvenuto in Medole il 22 giungo, tra un autoarticolato ed un’autovettura, raccoglievano gravi e circostanziati indizi di colpevolezza a carico di R.L. il quale, con lo scopo di truffare l’assicurazione, si faceva tamponare intenzionalmente dal veicolo pesante procurando ingenti danni ad entrambi i mezzi. I militari, a conclusione di attività d’indagine, hanno anche scoperto che l’uomo, in Rodigo il 17 giugno, aveva usato lo stesso modus operanti facendosi tamponare da un autoarticolato a bordo di altra autovettura. L’autovettura usata per compiere la truffa è stata sottoposta a sequestro.

Il 53enne dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria per i reati di tentata truffa e danneggiamento.