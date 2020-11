ROVERBELLA – Esce di strada e finisce in un vigneto, muore un 49enne. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20 di oggi, 14 novembre a Roverbella, in strada Sei Vie. Secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri, sembra che l’uomo abbia sbandato, per causa ancora non note, ed abbia finito la corsa in mezzo alla campagna. Sul posto anche i mezzi del 118, la Polizia locale e i vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO