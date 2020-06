Settemila euro alla Croce Verde da parte del Lions Club

MANTOVA È il presidente Nicola Sodano che ieri mattina ha firmato un assegno di ben 7 mila euro da versare a beneficio della croce verde di Mantova.

Per il secondo anno consecutivo il bando del Lions club Mantova ducale valorizza l’impegno di una Onlus che presta servizio e benefici alla città.

La croce verde presieduta da Claudio Rossi destinerà il ricco bottino all’acquisto di ben due sanificatori ad ozono destinati ad ambienti e mezzi ed una cabina igienizzante ad ozono destinata a presidi e divise.

Un impegno massiccio è quello che gli oltre 260 volontari della Onlus di via giulio romano 20 ha dedicato non solo alla propria città quanto alle comunità limitrofe come Bozzolo e Goito.

La emergenza sanitaria covid19 li ha visti a ciclo continuo nel soccorrere urgenze, effettuati tamponi, trsaporti secondari e perfino tele assistenza con 3200 colloqui telefonici con anziani.

“Anche Lodi, Cremona Bergamo hanno ricevuto la solidarietà gratuita dei nostri volontari” ha sottolineato Andrea Roli, dirigente delle croce verde di Mantova.

Anche le forze dell’ordine cittadino ha già beneficiato del servizio di sanificazione garantito dalla onlus con un primo apparecchio avuto in dotazione.

Il potenziamento tecnico agevolerà quindi le tempistiche ed i destinatari d’uso.

Valentina Li Puma