Calcio Terza Cat. – Vincenzi, il piccolo Immobile che ha tenuto a galla l’Ostiglia: “Ora tocca ai miei compagni”

OSTIGLIA Questa non ci voleva proprio per l’Ostiglia e per Riccardo Vincenzi: il capocannoniere del campionato ha segnato l’ennesimo gol decisivo contro la Mantovana, ma nel corso del match si è lussato il gomito, a seguito di una brutta caduta. E’ finito all’ospedale e ora dovrà portare il gesso per un paio di settimane. Se il decorso sarà regolare, ne avrà per un mese e dieci giorni. Cinque o sei gare saltate per il forte numero 10, brutta tegola per la compagine ostigliese.

«Sarà davvero dura non dare il mio contributo nelle prossime sfide – spiega il bomber classe 1998 -, ero arrivato a 25 gol, una quota incredibile per me, anche grazie all’aiuto dei compagni che mi hanno sempre supportato alla grande. Adesso per un po’ dovranno giocare senza di me: tocca a loro tenere il ritmo della Villimpentese. I gialloblù non mollano, sono terribili: noi però siamo altrettanto determinati e vogliamo restare là in alto, al secondo posto, per giocarci tutto sino alla fine». «Il gol più bello dei 25 realizzati? Proprio l’ultimo – spiega il giocatore di scuola Mantova -, perchè ho segnato con una girata al volo, simile a quella realizzata con la Sustinentese». Dopo il grave infortunio anche un messaggio inaspettato, quello di Ortolani, secondo nella classifica marcatori con 22 centri in campionato e attaccante proprio della Villimpentese, eterna avversaria dei biancazzurri nella corsa verso la Seconda Categoria: «Mi ha fatto piacere ricevere un in bocca al lupo e un attestato di stima da parte di un avversario. Non me l’aspettavo, sono cose belle che accadono nel calcio. Ne approfitto per ringraziarlo».

Ora l’obiettivo di Ricky è quello di tornare in campo in tempo utile per il rush finale del torneo per tornare a segno il prima possibile e, magari, lasciare il segno ai play off, obiettivo primario della squadra allenata da mister Simone Losi.

«Dobbiamo restare là in alto per giocarceli. Non sarà facile, perchè questo campionato, che a leggere la classifica sembrerebbe ben delineato, nasconde diverse insidie. Per esempio: domenica la Mantovana ci ha fatto soffrire. Il fatto che siano terzultimi non ha importanza. In questa Terza ogni punto è guadagnato col sudore della fronte. Ma sono convinto che i miei compagni sapranno proseguire la striscia vincente anche nelle prossime settimane: ci sono tanti giocatori forti, che potranno dare il loro contributo». (gluc)