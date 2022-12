Sporcizia e prodotti non tracciabili: 7mila euro di multe per un ristorante e un agriturismo di Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO I carabinieri di Porto Mantovano, insieme ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cremona, hanno effettuato delle attività ispettive ad alcune attività di ristorazione finalizzate al rispetto delle procedure “HACCP” (sistema di analisi dei pericoli e punti di controllo critico). Due le attività imprenditoriali ad essere state sanzionate. In particolare in un ristorante di cucina orientale sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie nei locali adibiti a magazzino nonché la presenza di sporco diffuso e presenza di insetti infestanti. In un agriturismo invece, sempre nel Comune della Grande Mantova, i militari hanno constatato la mancata esposizione delle indicazioni circa provenienza, tracciabilità e prezzo dei prodotti alimentari utilizzati. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di settemila euro e emanate prescrizioni urgenti di adeguamento sanitarie in attesa delle ulteriori verifiche che saranno condotte dall’Ats Val Padana.