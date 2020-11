Automobilismo – Gp Nuvolari, a tutto gas verso il 2021

MANTOVA Pochi giorni dopo il 128° compleanno di Tazio Nuvolari, che ricorreva il 16 novembre, e a 60 giorni dalla chiusura del Gran Premio Nuvolari 2020, si traccia il consuntivo di un’edizione per tanti versi “eccezionale”. In primis perché si è trattato della 30ª edizione dell’evento celebrativo del “Grande Tazio”, secondo evento al mondo nella regolarità storica dopo la 1000 Miglia: un grande traguardo per Mantova Corse e per la città di Mantova. In secondo luogo, perché in tempi segnati dalla pandemia Covid-19, la manifestazione ha comunque permesso a partecipanti ed appassionati di vivere una straordinaria esperienza all’insegna della passione automobilistica e del piacere di percorrere l’Italia. Dal punto di vista organizzativo sono stati giorni molto impegnativi in cui l’obiettivo primario è stato quello di mantenere tutti e tutto nella massima sicurezza. Gli entusiasti partecipanti, ligi alle disposizioni dei protocolli, e il pubblico, caloroso ma ordinato, hanno ampiamente ricompensato l’impegno. Per gli organizzatori, in questa 30ª edizione più di ogni altra, è stato di importanza vitale avere al proprio fianco prestigiosi partner, quali Red Bull, TAG Heuer, Finservice e Jaguar Autocenter, uno staff di primordine composto da amici espertissimi ed appassionati, la catena di enti pubblici locali, regionali e nazionali, insieme alle forze dell’ordine coordinate all’unisono e focalizzate su un unico obiettivo: la buona riuscita della manifestazione. Solo il lavoro sinergico di tutti ha reso possibile mantenere il livello qualitativo di un appuntamento tanto auspicato quanto difficile. Roberto e Andrea Vesco, padre e figlio in gara col numero 19, hanno trionfato in questa edizione: dopo oltre 1000 km attraverso mezza Italia, alla guida di una splendida Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929, si sono aggiudicati la prestigiosa coppa d’argento. I Vesco non sono nuovi al podio della manifestazione: già sette le vittorie di Andrea, che per l’occasione ha coronato l’ottavo successo insieme al papà Roberto, mai prima d’ora sul gradino più alto del “Nuvolari”. Per l’edizione 2021 Mantova Corse sta organizzando un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati: il 31° Gran Premio Nuvolari, in programma dal 16 al 19 settembre 2021. Le iscrizioni cominceranno il 1° marzo e resteranno aperte sino al 31 luglio 2021. Saranno ammesse vetture fabbricate dal 1904 fino al 1976, munite di documentazione F.I.V.A., o F.I.A. Heritage, o A.S.I., o ACI Sport /ACI Storico, o Registro di Marca.