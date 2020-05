MANTOVA Il Consiglio Federale della Figc, ancora in corso a Roma, ha decretato lo stop dei campionati di calcio dei Dilettanti, mentre ripartiranno Serie A, B e C. Il Consiglio ha anche stabilito una nuova proroga per la stagione 2019/2020: le competizioni potranno andare avanti fino al 31 agosto, i campionati professionistici dovranno concludersi però entro il 20 agosto.