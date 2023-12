Tennis Tavolo – Wtt Biella: Niko Stefanova si ferma agli ottavi. Nicole Arlia sfiora l’impresa nel doppio

Biella Si ferma agli ottavi la bella cavalcata di Nikoleta Stefanova al Wtt Feeder Biella. L’azzurra della Brunetti Castel Goffredo si è arresa per 3-1 (11-7, 8-11, 10-12, 9-11) alla polacca Katarzyna Wegrzyn (n. 183). Nei sedicesimi aveva battuto per 3-1 (11-7, 11-3, 10-12, 11-8) la ceca Zdena Blaskova (n. 230). Nei 16esimi, Nicole Arlia (n. 151), nonostante un’ottima prestazione, è stata sconfitta per 3-1 (8-11, 6-11, 12-10, 6-11) dalla spagnola Maria Xiao (n. 69). Nel doppio femminile Giorgia Piccolin e Arlia sono andate vicinissime all’impresa, cedendo per 3-2 (11-4, 3-11, 7-11, 11-5, 18-20) alle slovacche Tatiana Kukulkova e Barbora Balazova, teste di serie n. 1, dopo aver mancato tre match-point. Le capofila oggi alle 10.50 se la vedranno al tavolo 2 con le sorelle polacche Katarzyna e Anna Wegrzyn, che hanno regolato per 3-0 (11-8, 11-6, 11-9) l’azzurra Nikoleta Stefanova e la svizzera Rachel Moret. Nella parte bassa al tavolo 1 andrà in scena la sfida fra le giapponesi Asuka Sasao e Misuzu Takeya, che si sono imposte per 3-1 (9-11, 7-11, 12-10, 6-11) su Gaia Monfardini e Debora Vivarelli.