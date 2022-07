Calcio Serie C – Mantova, pokerissimo alla Settaurense (5-0)

STORO (Tn) Seconda amichevole e seconda goleada per il Mantova, così tanto per gradire. Ma il 5-0 rifilato ai dilettanti della Settaurense (militanti in Promozione) si è rivelato più sofferto del previsto. Non certo perchè il Mantova ha corso chissà quali pericoli, quanto per una certa difficoltà palesata in fase realizzativa e, in parte, di costruzione del gioco. Specialmente nel primo tempo, non a caso chiuso con uno striminzito gol di vantaggio. Più sciolta la ripresa, che ha visto i virgiliani (ieri con un’improbabile maglia bianca e blu) dilagare nel punteggio oltre che nel conteggio dei calci d’angolo: ben 20 alla fine.

MANTOVA-SETTAURENSE 5-0

RETI 7’ Pierobon, 67’ Vetere, 71’ Faina, 73’ Zanandrea, 79’ Paudice

MANTOVA 1° tempo R. Tosi; Pinton, Matteucci, Iotti, Ceresoli; Pierobon, De Francesco, Procaccio; Guccione, Monachello, Silvestro.

MANTOVA 2° tempo R. Tosi (73’ Malaguti); Pedrini, C. Tosi, Zanandrea, Silvestro; Messori, Faina, Gerbaudo; Vetere, Fontana, Paudice. All.: Corrent.

SETTAURENSE Festi, Bianchi, Pizzini, Rinaldi, Fiorino, Hoxha, Care, Bettazza, Grassi, Lorenzi, Dubini. Entrati: Stagnoli, Dallape, Rinaldi, Corradi, Saidi, Bugna, Stagnoli, Sardisco, Pellizzari, Nicolussi. All.: Giovanelli.

ARBITRO Marco Menozzi di Treviso (assistenti: Roncari e Petarlin di Vicenza).

NOTE Ammonito Pedrini. Calci d’angolo: 20-0 per il Mantova. Spettatori: 50 circa, in tribuna anche l’ex difensore del Mantova Marco Zaninelli.