Calcio Serie C – Il Mantova batte il Sangiuliano (2-1) con gol al 92′

MANTOVA Grande vittoria del Mantova, che al Martelli batte il Sangiuliano 2-1 con gol decisivo di Fontana al 92′. Partita spettacolare al Martelli con botta e risposta nel primo tempo: l’ex biancorosso Anastasia porta in vantaggio i milanesi al 19′; Ghilardi pareggia al 45′ con un colpo di testa. Occasioni clamorose fallite dai virgiliani, fino alla rete decisiva al secondo minuto di recupero che fa esplodere il Martelli. Successo meritato e tre punti pesantissimi. Il campionato si ferma per la sosta natalizia. Si ricomincia l’8 gennaio con Novara-Mantova.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Martelli. Il Mantova apre il girone di ritorno e chiude il 2022 ospitando il Sangiuliano. In classifica le due squadre sono separate da 2 punti in favore dei milanesi, che all’andata s’imposero 4-2. Nel Mantova assenti lo squalificato Mensah; e gli infortunati Pinton, Rodriguez, Messori, Ingegneri e Pedrini. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-SANGIULIANO 2-1

MANTOVA: Chiorra; Silvestro, Ghilardi, Iotti, Ceresoli; Ejjaki (55′ Gerbaudo), De Francesco, Pierobon (70′ Procaccio); Guccione, Yeboah, Paudice (79′ Fontana). A disp.: Tosi, Malaguti, Matteucci, Cozzari, Panizzi, Darrel, Pacurar. All.: Corrent.

SANGIULIANO: Sposito; Zanon, Bruzzone, Pascali (60′ Marchi), Baggi (82′ Serbouti); Morosini (60′ Fall), Guerrini (75′ Pedone), Fusi; Cogliati, Qeros (82′ Metlika), Anastasia. A disp.: Cervellera, D’Alterio, Miracoli, Saggionetto, Casali, Deiana, Zugaro, De Respinis, Guidetti, Alcibiade. All.: Ciceri.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo (assistenti: Rignanese di Rimini e Fedele di Lecce)

RETI: 19′ Anastasia, 45′ Ghilardi, 93′ Fontana.

NOTE: Calci d’angolo: 9-6. Ammoniti: Queros, Pascali, Guccione, Zanon, Metlika, Fontana. Recupero: 1’+5′.

Secondo tempo

90’+5′ Finisce qui la partita. Il Mantova torna al successo per 2-1 sul Sangiuliano.

90’+3′ GOL DEL MANTOVAAAAA!!!!! Fontana si accentra e lascia partire uno splendido rasoterra che beffa Esposito.

90′ L’arbitro assegna 5′ di recupero.

85′ Punizione di De Francesco dai 25 metri e palla che finisce fuori.

79′ Dentro anche Fontana per Paudice.

70′ Dentro Procaccio per Pierobon. Prima della sostituzione l’arbitro aveva annullato il gol a Yeboah per carica dello stesso su Zanon.

68′ Yeboah di testa sfiora di poco il vantaggio. Ceresoli ha effettuato il traversone in area.

64′ Paudice si accentra dalla sinistra e tenta il tiro, ma la conclusione finisce alta di poco.

59′ Yeboah si rende pericoloso in area avversaria. Il suo tiro viene deviato sopra la traversa.

57′ Appena entrato Gerbaudo sbaglia un rigore in movimento, calciando centrale ed in bocca a Sposito.

55′ Corrent getta in mischia Gerbaudo al posto di Ejjaki.

53′ Ghilardi per Paudice che tenta il cross dalla destra, ma un difensore intercetta e mette in corner.

49′ Yeboah recupera palla, la passa a Paudice che calcia rasoterra a fil di palo. Sposito controlla la sfera uscire.

46′ Inizia la ripresa con gli stessi 22 in campo.

Primo tempo

Primo tempo che si chiude qui. A tra poco per la ripresa.

45’+1′ PAREGGIO DEL MANTOVAAA!!!!!!!! Cross di Guccione e girata di testa di Ghilardi. Palla che s’infila nell’angolino.

45′ L’arbitro assegna un minuto di recupero.

45′ Guccione tenta il sinistro insidioso. Esposito si tuffa e devia in angolo.

38′ Ammonito Pascali per brutto fallo su Paudice. Forse avrebbe meritato l’espulsione. Di questo si lamenta Guccione che viene ammonito dall’arbitro. Il capitano biancorosso era in diffida, dunque salterà la prossima partita a Novara.

37′ Mantova che soffre maledettamente le ripartenze del Sangiuliano.

32′ Ammonito Brunello, il team manager del Mantova.

32′ Mantova che spinge alla ricerca del pari.

27′ Ancora Sangiuliano in avanti con un diagonale di Fusi che Chiorra neutralizza.

24′ Ghilardi liberissimo non impatta bene il pallone su cross di De Francesco da sviluppi di calcio d’angolo.

23′ Primo angolo per il Mantova.

20′ Il tutto nato da un retropassaggio sbagliato da Ejjaki. Anastasia riceve palla e a tu per tu con Chiorra non sbaglia.

20′ Vantaggio Sangiuliano con Anastasia.

18′ Ceresoli tenta un pallonetto che sorvola di poco la traversa.

16′ Primo calcio d’angolo battuto dagli ospiti.

13′ Ancora De Francesco che carica il destro ma spara alto, senza trovare la porta.

11′ Mantova che ci crede. Lunga azione virgiliana che si conclude con un rasoterra debole fuori misura di De Francesco.

9′ Risposta ospite con Fusi che si fa recuperare da Iotti e Mantova che si salva.

7′ Occasione sprecata da Yeboah che sfiora di tacco il vantaggio su traversone basso di Paudice.

6′ Mantova aggressivo in queste prime fasi della partita.

3′ Fiammata di Yeboah che pressa Sposito e lo costringe a calciare la palla addosso all’attaccante biancorosso.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Minuto di silenzio per Mirco Tarantola, allenatore della primavera del Sangiuliano, scomparso pochi giorni fa.

Mantova in divisa biancorossa. Sangiuliano in divisa bianca con gialloverde.

Pomeriggio soleggiato al Martelli, temperatura di 10 gradi, terreno in buone condizioni. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

Prima dell’ingresso in campo, hanno sfilato i ragazzini del settore giovanile del Mantova.