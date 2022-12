Basket Serie A2 maschile – Staff, Zanco vicino alla riconferma

MANTOVA La Staff mercoledì ci ha provato, ma la capolista Forlì ha chiuso la partita 74-82. Visti i tempi, era difficile pensare che proprio contro la prima della classe (11 vinte e 3 perse), gli Stings riuscissero a scuotersi e a fare l’impresa. Atteggiamento però buono da parte dalla squadra, che ha addirittura in alcuni momenti, come quando si è trovata a -6 nella ripresa, cullato il sogno di fare il colpaccio di Natale. Con alla guida Nicolas Zanco, promosso head coach temporaneamente a capo allenatore dopo che Giorgio Valli per motivi famigliari, come descritto nel comunicato, aveva lasciato la squadra prima della sfida con Forlì. Sarà l’ex vice allenatore biancorosso a guidare il team fino a fine stagione? Tutto sembra andare verso la riconferma, anche se la società prende tempo. «Adesso pensiamo alle vacanze di Natale – risponde il presidente Paolo Cenna – Ci prendiamo qualche giorno di riposo e poi acceleriamo. Stiamo facendo, da tempo, le nostre valutazioni con lo staff tecnico e i giocatori». La posizione di Zanco resta quindi al momento “temporanea” e porte aperte al mercato, ma ovviamente non si può prescindere dal budget a disposizione. «Ci sono questioni di fattibilità economica – prosegue il numero 1 – di cui dobbiamo tenere conto e stiamo valutando. La finestra si è aperta solo mercoledì. Prima non si poteva certo operare». La società quindi si sta muovendo e probabilmente a breve si potrà avere l’ufficialità delle prime scelte. Tornando alla gara con la capolista Forlì, «ripartiamo dal secondo tempo. Se avessimo giocato così con San Severo, Chiusi e Cento le avremmo portate a casa di 15 punti». Si è visto comunque che il gruppo ha delle qualità. Zanco in più ha operato dei cambi nello starting six rispetto a Valli e parlando con i dirigenti biancorossi, che nel frattempo ha ringraziato per la fiducia, proverà anche a convincerli per tenersi stretto il posto. In fondo il 4 gennaio, giorno della ripresa del campionato con la trasferta a Cividale, è dietro l’angolo.