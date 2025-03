Pallavolo serie A3 – Fattori: “Gabbiano, stagione positiva. Adesso via ai play off: divertiamoci!”

Mantova Si chiude con una vittoria la prima parte di campionato del Gabbiano Farmamed. Pur già certi del quarto posto, Gola e compagni si impongono per 3-0 sul Sarroch e giocheranno il primo turno dei play off promozione con AltoTevere San Giustino (16, 23 ed eventuale bella il 26 marzo), quinta formazione in classifica del Girone Bianco. Un risultato, i play off, che la società del presidente Paolo Fattori ottiene per il secondo anno consecutivo, assicurandosi il diritto di partecipare al terzo campionato di A3 Credem Banca. Proprio il massimo dirigente del Gabbiano traccia un primo bilancio della stagione, con sguardo al pezzo di strada che rimane da percorrere. «Il quarto posto nella stagione regolare – commenta Fattori – è un piazzamento di valore considerato il livello delle avversarie. La prima sorpresa è stato San Donà, ma anche per noi possiamo parlare di sorpresa. Belluno e Acqui Terme ci sono finite davanti per poco e San Giustino e Sarroch, finite dietro di noi, sono formazioni molto valide. Ecco perché il quarto posto va visto con soddisfazione, anche se infortuni e la giovane età del roster, che ci ha impedito di avere la necessaria continuità, alla fine ci hanno fatto perdere qualche punto per strada». Ora per il Top Team si aprono le porte dei play off: «Sono diversi da quelli della passata stagione. Non avremo due chance di promozione e ci aspetta un cammino lungo e già complicato dal primo turno. Troveremo San Giustino, nel match più equilibrato fra quarta e quinta della classifica del girone. Nella regular season ci siamo imposti al tie-break due volte. Gara -1 sarà fondamentale per darci un’eventuale sfida, in caso di vittoria, sempre in casa. Poi potremmo incrociare Sorrento, altro cliente tosto e vincitore della Coppa Italia». Avversari non facili… «Guardiamo un match per volta divertendoci come abbiamo fatto finora, senza porci obiettivi. La classifica ci ha detto questo, anche se il livello di gioco è stato a corrente alternata, con picchi alti ma uno standard medio che ha risentito degli up and down anche nel corso della stessa partita. Ma con ottime prestazioni di alcuni giocatori e bucando solo un paio di match». Il presidente del Gabbiano chiama a raccolta i tifosi: «Mi aspetto un buon pubblico al PalaSguaitzer in gara-1 domenica alle 20.30 con San Giustino. Ci saranno anche tifosi dall’Umbria. Il pubblico ci ha sempre sostenuto».

Sergio Martini