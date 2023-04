Calcio Serie C – Verso Pro Vercelli-Mantova: Messori e Procaccio out. Il Ccmc riempie un pullman

Mantova La partita di Vercelli (domenica alle 14.30) è ormai alle porte. Oggi mister Mandorlini terrà la consueta conferenza stampa. Nel frattempo la squadra continua ad allenarsi a porte chiuse. Sedute lunghe e intense, quelle dirette dal tecnico romagnolo. Quella di ieri è terminata poco prima dell’acquazzone che ha bagnato la città (e la provincia). Non si segnalano novità dall’infermeria: al momento i soli indisponibili sono Messori e Procaccio, infortunati. Abili e arruolabili tutti gli altri. Oggi altro allenamento nel pomeriggio a porte chiuse.

Prosegue anche la prevendita per il match del “Piola”. I tagliandi del settore ospiti, in vendita a 15 euro, sono acquistabili su www.vivaticket.com fino alle 19 di domani. Finora ne sono stati venduti quasi 200. Il Ccmc ha riempito un pullman, ma non ne allestirà un secondo; molti tifosi raggiungeranno Vercelli in auto. Ricordiamo la promozione che scatterà la prossima settimana: chi va a Vercelli ha diritto all’ingresso gratuito per Mantova-Padova, ultima di campionato in programma sabato 22 alle 17.30 al Martelli. Bisognerà ovviamente conservare il tagliando del match del “Piola” e inviarlo a ticket@mantova1911.club oppure esibirlo al Mantova Point.